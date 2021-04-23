Экс-адвоката Пашаева допросят по делу о лжесвидетельстве

17:19
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев будет допрошен в Пресненском суде Москвы по делу о лжесвидетельстве на процессе по делу о ДТП с участием актера. Об этом сообщает ТАСС.
"Суд постановил удовлетворить ходатайство защиты обвиняемого Андрея Гаева и, учитывая, что явка Пашаева обеспечена, допросить его", – сообщила судья.
Ранее сообщалось, что уголовные дела о заведомо ложных показаниях возбуждены в отношении трех свидетелей по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Речь идет об очевидцах, которых адвокат Ефремова Эльман Пашаев пригласил в суд. Двое из свидетелей сообщили, что за рулем Jeep артиста якобы находился кто-то другой, а сам Ефремов стоял у машины.
Свою вину отказался признать Теван Бадасян. А 14 апреля Александр Кобец, обвиняемый в лжесвидетельстве на процессе о смертельном ДТП с участием Ефремова, также не признал вину.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади и приговорил к 8 годам лишения свободы. Позднее срок снизили до 7,5 года колонии. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель грузовика Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.
Троих свидетелей по делу Ефремова будут судить за дачу заведомо ложных показаний
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