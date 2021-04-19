Обвиняемый в даче ложных показаний по делу Ефремова Бадасян не признал вину

Фото: РИА Новости/пресс-служба Пресненского суда

Теван Бадасян, обвиняемый в даче ложных показаний по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым, не признал вину, сообщает ТАСС.

"Не признаю свою вину. Более подробно выскажусь позднее", – сказал подсудимый.

Заседание проходит в Пресненском суде столицы.

14 апреля Александр Кобец, обвиняемый в лжесвидетельстве на процессе о смертельном ДТП с участием Ефремова, также не признал вину.

Ранее сообщалось, что уголовные дела о заведомо ложных показаниях возбуждены в отношении трех свидетелей по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Речь идет об очевидцах, которых адвокат Ефремова Эльман Пашаев пригласил в суд. Двое из свидетелей сообщили, что за рулем Jeep артиста якобы находился кто-то другой, а сам Ефремов стоял у машины.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель грузовика Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже сократили срок до 7,5 года.

