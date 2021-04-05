Троих свидетелей по делу Ефремова будут судить за дачу заведомо ложных показаний

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Трое свидетелей по делу Ефремова, обвиняемые в даче заведомо ложных показаний, предстанут перед судом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк.

"Следователями следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование трех уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 УК РФ ("Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод")", – рассказала она.

Ранее сообщалось, что уголовные дела о заведомо ложных показаниях возбуждены в отношении трех свидетелей по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Речь идет об очевидцах, которых адвокат Ефремова пригласил в суд. Двое из свидетелей сообщили, что за рулем Jeep артиста якобы находился кто-то другой, а сам Ефремов стоял у машины.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель грузовика Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже сократили срок до 7,5 года.