Ефремов каждый день звонит жене из колонии – адвокат

Фото: снимок с видео/пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин рассказал Москве 24, как чувствует себя актер по возвращении в ИК-4 Белгородской области после пребывания в Москве. Он отметил, что артист уже вернулся к своей работе в колонии и ежедневно звонит жене.

"Я после Москвы не ездил еще туда. Но связь у нас с ним есть. Хорошо он себя чувствует, проблем у него никаких нет. Он уже давно вернулся к работе в колонии – сразу, как из СИЗО поступил, в тот же день", – рассказал Хархорин.

Он напомнил, что актер работает в мастерской при колонии, которая изготавливает защитные комбинезоны: Ефремов вставляет в них молнии.

Что касается театральной деятельности в колонии, пока, по словам адвоката, актер никакой творческой самодеятельностью не занимается. "Если это возможно, он будет принимать в этом участие, я думаю", – добавил Хархорин.

Также адвокат отметил, что Ефремов постоянно поддерживает связь со своей семьей.

"Он вообще каждый день жене звонит. Есть такая возможность. У него есть карточка специальная, есть номера телефонов, которые утверждены администрацией колонии. По этим номерам телефонов он может звонить. Сколько там номеров, не знаю: может быть, два, пять, пятьдесят – все с разрешения администрации, как договорится", – рассказал Хархорин.

Ранее стало известно, что Михаила Ефремова номинировали на премию "Ника". Ему могут дать награду в категории "Лучшая мужская роль второго плана" в фильме "Француз" режиссера Андрея Смирнова. Однако присутствовать на вручении актер, конечно, сможет.

8 сентября суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы. Затем Мосгорсуд снизил срок наказания до семи с половиной лет.

Также 20 ноября прошлого года были возбуждены три уголовных дела в отношении свидетелей, по версии следствия, давших в суде по делу Ефремова заведомо ложные показания. Свидетелей допросили на этом процессе по ходатайству экс-адвоката актера Эльмана Пашаева.