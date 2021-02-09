Юристы оценили ситуацию с возможным подкупом свидетелей в деле Ефремова

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Юрист Генрих Падва в беседе с Москвой 24 прокомментировал новые подробности в деле Михаила Ефремова. По данным СМИ, на допросе артист якобы заявил, что его бывший защитник Эльман Пашаев предлагал подкупить свидетелей.

Ранее стало известно, что осужденного за смертельное ДТП Ефремова этапировали в Москву из колонии в Белгородской области. Член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила, что его присутствие потребовалось для участия в следственных действиях. Она рассказала, что правоохранители возбудили еще одно дело о лжесвидетелях по факту выступлений в защиту Ефремова на суде. Тогда три человека утверждали, что в день ДТП артиста не было за рулем.

"Мне трудно сказать, надо смотреть все нюансы, как чего было, почему и кто предложил, на каких условиях, но вообще все это, конечно, плохо звучит", – заявил он.

В свою очередь, юрист Константин Трапаидзе отметил, что наказание Ефремова вряд ли увеличится, даже если подкуп свидетелей будет доказан.

"Поскольку показания свидетелей, которые давались в пользу Ефремова, были оценены судом критически, то есть они не были засчитаны в пользу Ефремова, на срок актера это никак не должно повлиять. Ведь суд сделал выводы, что эти показания как минимум заслуживают критики и не могут смягчить обстоятельств дела", – отметил собеседник Москвы 24.

В то же время юрист подчеркнул, что положение бывшего защитника актера Эльмана Пашаева, который, к слову, лишен статуса адвоката, в этом деле значительно хуже.





Константин Трапаидзе юрист Эти предполагаемые показания, которые дал Ефремов, скорее могут лечь в основу обвинения в адрес его экс-адвоката, который якобы предлагал. А если об этом еще скажет кто-нибудь из свидетелей, то это будет достаточно сложная ситуация для Пашаева.

Юрист Александр Добровинский, выступавший в деле Ефремова как защитник потерпевшей стороны, заявил Москве 24, что виновный в истории со лжесвидетельством определится только после тщательных разбирательств.

"Думаю, в этом деле все будет зависеть от того, что скажут сами свидетели, – кто их нанял, кто дал указания говорить то, что они говорили в суде. От их показаний будет зависеть, кого следствие определит виновным во всей этой истории со лжесвидетельством. Но, как я уже говорил, с правосудием шутить нельзя, данное дело – тому пример", – заключил Добровинский.

Сам Пашаев также прокомментировал сообщения СМИ о подкупе свидетелей в деле Ефремова.

"Я не знаю, что сказал Ефремов на допросе. Но сам актер свидетелей не искал, он сидел дома. С помощью разных способов искал их я. И никакие это не лжесвидетели: я ходатайствовал перед судом о приобщении данных биллинга их мобильных телефонов. Зачем мне вводить суд в заблуждение? Но другой вопрос, что суд мне отказал", – сказал он.

В правоохранительных органах сообщили, что проверят информацию о возможном подкупе свидетелей в пользу Ефремова на суде по делу о смертельном ДТП в центре столицы. "Следствие проверит данные, что трех свидетелей стороны защиты могли подкупить, за 300 тысяч рублей каждого", – сказал источник в беседе с ТАСС.

Он также напомнил, что три человека, утверждавших на суде, что актера не было за рулем, стали обвиняемыми в даче ложных показаний. В связи с новым разбирательством уже допросили самого Ефремова, а также Эльмана Пашаева. Ни тот ни другой не являются подозреваемыми по делу о даче ложных показаний.

Ефремова признали виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади в центре столицы в сентябре 2020 года. Он выехал на встречную полосу на своей машине и врезался в другое авто. Актера сперва приговорили к 8 годам лишения свободы. Однако позднее срок был сокращен до 7,5 года. В колонию в Белгородской области артиста этапировали в ноябре.