В ОНК рассказали, почему Ефремова этапируют в Москву

21:43
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда
Актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в центре Москвы, этапируют из колонии в Белгородской области в Москву в СИЗО № 5 для участия в следственных действиях. Об этом сообщила Москве 24 член наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
"Есть другое уголовное дело – это дело о лжесвидетелях. Дело было возбуждено МВД по факту трех выступлений, которые были в суде. И там свидетели говорили, что он якобы не был за рулем. Что ожидает Ефремова? Его перевезут, будут допрашивать, будут очные ставки, и, наверное, в рамках этих ставок будет выяснено, имел ли он отношение к этим лжесвидетельствованиям", – рассказала Меркачева.
Член наблюдательной комиссии подчеркнула, что, скорее всего, эти следственные действия никаким образом не повлияют на срок отбывания наказания Ефремовым. По ее словам, на это может повлиять только его поведение в колонии. Меркачева при этом уточнила, что в колонии актер ведет себя хорошо, претензий на него не поступало.
Ранее член ОНК Белгородской области Александр Гуров рассказал, что перевод в другую колонию может произойти по различным причинам. При этом он подчеркнул, что поведение актера в колонии никак не могло спровоцировать его перевод в другое исправительное учреждение.
8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади в центре столицы. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в другую машину.
Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже срок сократили до 7,5 года. В ноябре его этапировали в колонию в Белгородской области.
Адвокат Михаила Ефремова рассказал о его жизни в колонии
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