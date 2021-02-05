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Перевод Ефремова из колонии не связан с поведением актера – ОНК Белгородской области

"Дело не в поведении": в ОНК рассказали, почему Ефремова вывезли из колонии
суды происшествия эксклюзив

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Член ОНК Белгородской области Александр Гуров рассказал Москве 24, с чем может быть связан перевод Михаила Ефремова из ИК-4 Белгородской области, где актер отбывает наказание.

Ранее адвокат Петр Хархорин рассказал Москве 24, что Михаила Ефремова вывезли из ИК-4. По словам юриста, накануне актер позвонил жене и сказал, что его вывозят. Точное местоположение артиста пока неизвестно.

Хархорин предположил, что Михаила Ефремова вывезли по этапу. Правозащитник написал запрос во ФСИН.

Гуров уже 10 лет наблюдает за соблюдением прав заключенных в Белгородской области. Как правило, членов ОНК не уведомляют о переводе тех или иных заключенных в другие колонии, отмечает он.

По словам Гурова, скорее всего, актера переводят в другую колонию. И причин для этого может быть масса.

В другую колонию могут перевести. Причин может быть масса. Может быть, что-то не так с помещением, его надо освобождать – под ремонт, например. Колония достаточно старая, поэтому такое может быть.
Александр Гуров
член ОНК Белгородской области

Также, по словам Гурова, причиной перевода могла стать аварийная ситуация в колонии. "Могут быть жизненные вопросы, что-то могло затопить или тому подобное. Так-то обычно не переводят заключенных. Только в аварийных случаях", – отметил наблюдатель.

В то же время он заявил, что поведение актера в колонии никак не могло спровоцировать его перевод в другое исправительное учреждение. "Это только по техническим причинам, и дело точно не в поведении Ефремова, с этим не связано", – пояснил Гуров.

Семью Ефремова уведомят о его местонахождении, но только после того, как актера уже перевезут. "Когда он приедет в ту колонию, куда его перевели, оттуда сделают уведомление. До этого нельзя – чтобы избежать попытки организации побега", – заключил Гуров.

В СМИ также появилась информация о том, что Михаила Ефремова готовят для этапирования в Москву, где рассмотрят кассационную жалобу на приговор. Официального подтверждения этой версии пока нет.

8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади в центре столицы. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в другую машину.

В ноябре 2020 года артист прибыл в колонию в Белгородской области, где начал отбывать 7,5-летний срок лишения свободы по заведенному на него уголовному делу.

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