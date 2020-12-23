Ефремов снова отказался от услуг одного из своих адвокатов

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о смертельном ДТП, вновь отказался от услуг одного из своих адвокатов – Андрея Алешкина. Об этом сообщает ТАСС.

"Адвокатская палата Санкт-Петербурга уведомила о расторжении соглашения со мной со стороны Ефремова", – сообщил Алешкин.

Ранее Ефремов, приговоренный к восьми годам лишения свободы, официально отказался от адвокатских услуг Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской.

Ефремов в своей жалобе на обвинительный приговор по делу о смертельном ДТП написал, что подвергался давлению со стороны Пашаева, который представлял в суде его интересы. Актер также написал, что раскаивается в содеянном и признает себя виновным.