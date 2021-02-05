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Общество

16:40

Ефремова вывезли из ИК-4 в неизвестном направлении – адвокат

суды эксклюзив общество

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Адвокат Петр Хархорин рассказал Москве 24, что актера Михаила Ефремова вывезли из колонии № 4 в Белгородской области.

По словам юриста, Ефремов накануне позвонил жене и сказал, что его вывозят. Точное местоположение артиста пока неизвестно.

Хархорин предположил, что Михаила Ефремова вывезли по этапу. Правозащитник написал запрос во ФСИН.

8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади в центре столицы. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в другую машину.

В ноябре 2020 года артиста перевезли в колонию в Белгородской области, где он начал отбывать 7,5-летний срок лишения свободы по заведенному на него уголовному делу.

В декабре 2020 года Михаил Ефремов отказался от услуг одного из своих адвокатов Андрея Алешкина. По словам юриста, об этом его уведомила Адвокатская палата Санкт-Петербурга.

Адвокат Михаила Ефремова рассказал о его жизни в колонии

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