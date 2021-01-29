Адвокат рассказал, что Ефремов в колонии "работает Зевсом"

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Актер Михаил Ефремов, отбывающий срок после смертельного ДТП, работает в белгородской колонии в швейном цеху, прикрепляя замки к молниям, рассказал его адвокат Петр Хархорин.

"На днях я посетил Михаила Олеговича в колонии. Когда я спросил его, чем он там занимается, он мне ответил, что работает Зевсом, то есть укрощает молнии. Так он назвал свою работу в швейном цеху, где прикрепляет к молниям замки, так называемую "собачку", – приводит слова Хархорина РИА Новости.

Адвокат отметил, что во время встречи обсудил с Ефремовым содержание кассационной жалобы, которую они планируют направить в суд на следующей неделе.

8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади в центре столицы. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже срок сократили до 7,5 года. В ноябре его этапировали в колонию в Белгородской области.