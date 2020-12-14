Ефремов написал Добровинскому письмо с извинениями

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Актер Михаил Ефремов написал Александру Добровинскому письмо с извинениями. Об этом адвокат рассказал Москве 24.

По словам юриста, артист признал свое поведение и высказывания в ходе судебного процесса по отношению к Добровинскому и его коллегам недостойными.

Фото: Москва 24

"Я надеюсь, Михаил Олегович писал это искренне, а не под диктовку, то это вызывает лишь уважение – ведь признать свои ошибки куда сложнее, чем их совершить", – отметил адвокат.

Александр Добровинский также отметил, что Ефремов попросил не держать на него зла.

Отдельно адвокат пожелал артисту удачи в дальнейшем и заявил, что дело Ефремова стало важным уроком для людей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в центре столицы. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Новые защитники Ефремова планируют направить новую кассационную жалобу на его приговор. Адвокат Андрей Алешкин подчеркнул, что права артиста на защиту были нарушены.

