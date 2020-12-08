Защита Ефремова попросит в кассации отменить приговор и вернуть дело на пересмотр

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Адвокат Андрей Алешкин подал кассационную жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову, где требует вернуть дело на пересмотр, сообщает ТАСС.

По его словам, в ходе экспертизы не ставился вопрос о том, был ли пристегнут ремнем безопасности потерпевший. При этом, указывает защитник, следователь задал этот вопрос эксперту на допросе в суде.

"Фактически суд подменил назначение и проведение комплексной экспертизы допросом эксперта", – заявил Алешкин.

Адвокат Ефремова считает, что экспертиза не исследовала влияние заболевания мозга курьера Серея Захарова на его возможность управлять машиной. Судебно-медицинская экспертиза тела Захарова, погибшего в ДТП с участием актера, показала новообразования в его головном мозге.

Алешкин напомнил, что в суде не была допрошена Ирина Стерхова, проживавшая более 20 лет с Захаровым, которая могла прояснить ситуацию.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в центре столицы. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже срок сократили до 7,5 лет.