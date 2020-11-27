Ефремов в колонии сможет обучиться на токаря, повара и каменщика

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Актер Михаил Ефремов сможет выучиться на токаря, повара и каменщика в исправительной колонии № 4. Об этом говорится в информационной справке ФСИН по Белгородской области, размещенной на официальном сайте управления.

"Сегодня на территории колонии функционирует общеобразовательная школа, предоставляющая программу среднего образования, а также образовательное учреждение, в котором осужденные могут освоить специальности токаря, каменщика, электромонтера, электросварщика, машиниста компрессорных установок, оператора котельной, оператора швейного оборудования и повара", – отмечается в справке.

Кроме того, сообщается, что в ИК-4 выпускаются одноразовые защитные костюмы, мука, отруби, шлифованный горох и стиральный порошок "Лотос эконом". Помимо этого, на территории работают медсанчасть и спортивная площадка, а также действует храм во имя Георгия Победоносца.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в центре столицы. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже срок сократили до 7,5 лет.