В Белгородской епархии рассказали, что Ефремов сильно изменился после ДТП

Фото: сайт Белгородской и Старооскольской епархии

Актер Михаил Ефремов, содержащийся в белгородском СИЗО, стал более тихим и задумчивым, чем до резонансного ДТП. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Белгородской и Старооскольской епархии Федор Клюйко, посетивший Ефремова вместе с митрополитом Иоанном.

По его словам, актер сильно изменился с момента своего визита в Белгород, когда Клюйко в последний раз с ним общался.

"Михаил Олегович выглядит достаточно бодрым… Но у него изменился взгляд. Тогда он был эмоциональным, улыбался, и все, конечно, были в восторге от него. А в СИЗО он выглядел уставшим, задумчивым. Улыбался, но улыбка была другая – тихая", – отметил представитель епархии, которого цитирует РИА Новости.

Он также отметил, что митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн поехал в СИЗО по просьбе руководства и тех, кто там содержится, включая Ефремова, с которым он давно дружит. Актер попросил митрополита причастить его и исповедовать, а также он попросил подарить ему молитвослов.

"Митрополит с Михаилом Олеговичем давние друзья, и владыка очень хорошо знает его маму. Михаил Олегович приезжал в Белгород по приглашению владыки и участвовал, в частности, в литературной гостиной, которая проводилась в митрополии. Это такие творческие вечера под эгидой митрополита, туда он приглашает всевозможных известных людей. Приезжали Михаил Олегович с Никитой Высоцким", – рассказал собеседник агентства.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в центре столицы. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже сократили срок до 7,5 лет.