Адвокат рассказал о состоянии Ефремова на карантине в СИЗО

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин заявил, что после недели на карантине в белгородском СИЗО актер чувствует себя бодро.

"Он уже больше недели там находится, восьмой день сегодня, на карантине. Состояние хорошее, бодрое. Обсуждали сегодня линию защиты", – рассказал юрист ТАСС.

Алешкин подчеркнул, что планирует повторно навестить Ефремова через неделю, когда последнего переведут в колонию.

Адвокат также сообщил, что лично подписал новое соглашение с артистом и будет вести его защиту. Предыдущий договор был расторгнут по инициативе жены Ефремова, которая заподозрила Алешкина в сговоре с защитником потерпевших Александром Добровинским.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в центре столицы. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже сократили срок до 7,5 лет.

