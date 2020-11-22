Появились первые фото Михаила Ефремова из белгородского СИЗО

Фото: сайт Белгородской и Старооскольской епархии

На сайте Белгородской и Старооскольской епархии появились первые фотографии актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП. Снимки были сделаны в белгородском СИЗО во время визита митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна.

"Владыка Иоанн отслужил молебен о болящих коронавирусом в храме святителя Николая Чудотворца, который расположен в учреждении", – говорится на сайте епархии.

Также над осужденными отряда хозяйственного обслуживания, среди которых, судя по фото, был Михаил Ефремов, митрополит совершил таинство исповеди и причастил их. После он окропил помещения святой водой.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в центре столицы. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже сократили срок до 7,5 лет.