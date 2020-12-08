У погибшего в ДТП было заболевание, которое могло повлиять на вождение – адвокат Ефремова

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Адвокат актера Михаила Ефремова Андрей Алешкин считает, что экспертиза не исследовала влияние заболевания мозга курьера Серея Захарова на его возможность управлять автомобилем. Об этом говорится в кассационной жалобе, передает ТАСС.

Судебно-медицинская экспертиза тела Захарова, погибшего в ДТП с участием актера, показала новообразования в его головном мозге.

"Ни при проведении экспертизы, ни при допросе эксперта не установлено, как данные новообразования головного мозга могли влиять на возможность Захарова управлять автомобилем, своевременно реагировать на дорожную обстановку и принимать необходимые меры к безопасному вождению автомобиля", – заявил защитник в жалобе.

Также он подчеркнул, что не исследовано, принимал ли погибший какие-либо препараты, влияющие на возможность безопасного управления машиной. Неясно, могло ли это заболевание повлиять на правильность его действий в дорожной обстановке, то есть сделал ли Захаров все возможное, чтобы предотвратить аварию.

Алешкин напомнил, что в суде не была допрошена Ирина Стерхова, проживавшая более 20 лет с Захаровым, которая могла прояснить ситуацию.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в центре столицы. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже срок сократили до 7,5 лет.