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Происшествия

18:37

Защита Ефремова планирует обжаловать приговор в кассации

суды происшествия

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Защита актера Михаила Ефремова собирается направить кассационную жалобу на его приговор за смертельное ДТП, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Алешкина.

"Апелляционное решение Мосгорсуда на приговор Михаила Олеговича я планирую обжаловать во Второй кассационный суд 7 декабря", – сказал он.

Защитник отметил в жалобе, что права на защиту Ефремова со стороны следствия и суда были нарушены. По его словам, актер не знал, от каких обвинений он должен защищаться.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в центре столицы. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже срок сократили до 7,5 лет.

Михаил Ефремов в письме извинился за гибель Сергея Захарова

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