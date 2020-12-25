Названы самые упоминаемые персоны в СМИ в 2020 году

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Самыми упоминаемыми персонами в СМИ по итогам 2020 года стали певица Алла Пугачева, актер Михаил Ефремов и писатель Захар Прилепин. Такие данные приводит "Медиалогия".

Топ актеров возглавил Михаил Ефремов, который был признан виновником ДТП со смертельным исходом в Москве. Его в СМИ упоминали 154 641 раз.

Второе и третье места рейтинга заняли Кристина Асмус и Павел Прилучный, набравшие 32 145 и 31 770 баллов соответственно.

Алла Пугачева лидирует среди музыкантов с рейтингом 77 668 баллов, на второй строчке расположился ее бывший супруг Филипп Киркоров (64 675), а замкнул тройку рэпер Тимати (46 960).

Тройку наиболее часто упоминаемых писателей открыл Захар Прилепин, которому авторы исследования приписали 22 199 баллов. Писательница Гузель Яхина упоминалась 10 752 раза, а создатель Эраста Фандорина Борис Акунин – 8 670.

Ранее сообщалось, что библиотеку сервиса "Московская электронная школа" (МЭШ) пополнят уроками с участием деятелей культуры и спорта. Они расскажут учащимся городских школ о нормах русского языка, законах механики, теории вероятности, истории России и некоторых других темах.