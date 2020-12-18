"Яндекс" назвал самые популярные слова 2020 года

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

"Яндекс" назвал самые популярные слова в 2020 году, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что выборка основывается на наиболее часто встречающихся нарицательных существительных в запросах.

Обязательным условием является то, что слова должны находиться в запросах как минимум в три раза чаще, чем в прошлом году. Кроме того, не учитывались слова, взлет которых был напрямую связан с медиаконтентом или государственным администрированием.

В 2020 году такими словами стали "карантин", "пропуск" и "конституция". Помимо этого, "Яндекс" предоставил самые популярные нарицательные существительные за последние десятилетия:

2019 – рецессия, постирония, люстрации;

2018 – слайм, каршеринг, сквиши;

2017 – спинер, майнинг, криптовалюта;

2016 – гироскутер, петиция, вейп;

2015 – тверк, кек, слипоны;

2014 – майдан, годжи, санкции;

2013 – метеорит, плейкаст, промокод;

2012 – мультиварка, мемы, ультрабук;

2011 – планшет, купон, дефолт.