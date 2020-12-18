Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:30

"Яндекс" назвал самые популярные слова 2020 года

общество

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

"Яндекс" назвал самые популярные слова в 2020 году, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что выборка основывается на наиболее часто встречающихся нарицательных существительных в запросах.

Обязательным условием является то, что слова должны находиться в запросах как минимум в три раза чаще, чем в прошлом году. Кроме того, не учитывались слова, взлет которых был напрямую связан с медиаконтентом или государственным администрированием.

В 2020 году такими словами стали "карантин", "пропуск" и "конституция". Помимо этого, "Яндекс" предоставил самые популярные нарицательные существительные за последние десятилетия:

  • 2019 – рецессия, постирония, люстрации;
  • 2018 – слайм, каршеринг, сквиши;
  • 2017 – спинер, майнинг, криптовалюта;
  • 2016 – гироскутер, петиция, вейп;
  • 2015 – тверк, кек, слипоны;
  • 2014 – майдан, годжи, санкции;
  • 2013 – метеорит, плейкаст, промокод;
  • 2012 – мультиварка, мемы, ультрабук;
  • 2011 – планшет, купон, дефолт.

Ранее лингвисты рассказали, какими словами пополнился русский язык 2020 года. Они выделили COVID-19 среди главных новых слов. Также в лексикон русского языка за 2020 года попали слова "коронакризис", "локдаун" и "ковид-диссиденты".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать