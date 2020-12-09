Названы самые популярные запросы россиян в Google в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Коронавирус, выборы в Соединенных Штатах и поправки в Конституцию стали наиболее популярными запросами в Google в этом году. Об этом говорится в официальном блоге интернет-компании.
В десятке самых популярных запросов в категории "События года" оказались обращения Владимира Путина, бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтджи, события в Белоруссии и Нагорном Карабахе, взрыв в Бейруте, бубонная чума и футбольный матч между Россией и Сербией.
Кроме того, в Google рассказали об утратах года. Отмечается, что россияне скорбели по Борису Клюеву, Михаилу Жванецкому, Ирине Антоновой, Армену Джигарханяну, Шону Коннери, Диего Марадоне и другим людям, ушедшим из жизни.
Помимо этого, россияне интересовались, что такое Конституция, гражданская война, деноминация и девальвация. В топ популярных запросов также попали самоизоляция, расизм, локдаун, а также вайб.
Ранее словарь английского языка Merriam-Webster, более известный как словарь Уэбстера, выбрал слово pandemic (пандемия, пандемический) словом 2020 года. По словам специалистов, резкий рост поисковых запросов слова "пандемия" произошел 3 февраля. При этом чаще его стали искать еще 20 января, когда в США зафиксировали первый случай заражения COVID-19.
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