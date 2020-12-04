В Google рассказали о новых функциях Android

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В Google анонсировали ряд улучшений, которые внесут в ОС Android зимой. Список нововведений размещен в официальном блоге американской компании.

Планируется, что в фирменной клавиатуре Gboard появится опция Emoji Kitchen, благодаря которой пользователи смогут смешивать смайлики, получая собственные вариации. Возможность получать до 14 тысяч комбинаций эмодзи будет доступна для смартфонов на основе Android 6.0 Marshmallow и более новых версиях ОС.

Кроме того, голосовая навигация Voice Access, сейчас работающая на смартфонах с Android 11, будет доступна и на гаджетах со старыми версиями ОС. Такой сервис сделает проще управление смартфоном при помощи голоса.

В приложение "Google Карты" внедрят вкладку Go, которая начнет быстро строить маршрут к избранным местам, адрес вводить не потребуется. Еще появится функция Nearby Share, позволяющая быстро передавать информацию при отсутствующем подключении к интернету.

Ранее сообщалось, что в Android 12 появится важное нововведение. Обновления для ключевых элементов Android будут поставляться напрямую через Google Play.