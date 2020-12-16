Новые слова появились в русском языке по итогам 2020 года

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Уходящий год добавил в русский язык новые слова. Большинство из них пополнили русскую лексику из-за пандемии коронавируса, сообщает газета "Известия".

Среди главных слов 2020 года лингвисты выделяют COVID-19. Как подчеркнула доктор филологических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета Вера Заботкина, раньше такого слова в русском языке не было, оно новое.

Вместе с коронавирусом также пришли слова "ковид-диссиденты" и "коронакризис". Кроме того, из английского языка пришло выражение "локдаун", что переводится как блокировка, строгая изоляция. Чаще в России стали употреблять выражения "глобальные риски", "анализ рисков" и "алармистские настроения".

Проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий подчеркнул, что появление новых слов может быть последствием каких-либо событий. При этом он подчеркнул, что часто события, которые происходят в течение года, дают новую жизнь тем словам, которые и раньше были в нашем языке.

К примеру, слова "пандемия", "самоизоляция", "социальная дистанция" и даже "коронавирус" существовали до пандемии, но редко употреблялись. Теперь же, по мнению Осадчего, их стали употреблять в речи гораздо чаще.

Также из-за COVID-19 в научной сфере звучали штаммы коронавируса, появляющиеся в процессе его мутации. В больницах появились "красная" и "зеленая" зоны. В регионах организовали ковидные госпитали. Условия жизни в мире теперь продиктованы ограничительными мерами.

Из-за длительной самоизоляции появились Zoom-встречи, онлайн-вечеринки, онлайн-митинги, онлайн-концерты и онлайн-вернисажи. Появились трансляции и стриминги. Сотрудники отечественных компаний стали говорить о рабочем пространстве.

Помимо пандемии, важным событием этого года оказалось внесение поправок в Конституцию России. Слово "поправки" также вошло в словарь главных слов 2020 года.

Также на слуху были фейки в новостях, эскалация конфликта в Нагорном Карабахе и Хабаровск, прославившийся протестами в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала.

Из США в российскую лексику пришел лозунг Black Lives Matter (BLM), вызванный акциями, захлестнувшими Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В связи с выборами президента США часто употреблялось выражение "колеблющиеся штаты", связанное с тем, что в стране не могли определиться между кандидатами.

Благодаря популярности платформы TikTok появились тиктокеры, то есть блогеры, снимающие короткие видеоролики для этого приложения.

В спорте появилось слово "пузырь", которым называют ситуацию, когда спортивная лига возобновляет деятельность внутри карантинной зоны.

Также мир захлестнула инфодемия. Это волна информации о каком-либо событии или явлении, зачастую ложной и преувеличенной, способная нагнетать панику и уже упомянутые алармистские настроения.

Михаил Осадчий рассказал и о появлении неологизмов. В частности, по его словам, "карантикулы" значит карантинные каникулы, а "изумляться" сейчас употребляют в значении "общаться по Zoom". По словам Осадчего, появление неологизмов – это положительное явление, поскольку оно способствует развитию языка.

"Язык отражает все, что происходит в обществе. Мы говорим каждый день, а язык служит инструментом. Но нужно разделять сиюминутные и серьезные изменения в языковой системе в области грамматики, фонетики, словообразования. Последнее происходит очень медленно, на это требуются столетия", – заявил специалист.

Слова 2020 года он счел сиюминутным материалом. По его мнению, они оставят след в языке, но недолгий. В то же время специалист уверен, что слова "удаленка" и "дистанционка" переживут 2020-й и останутся надолго.

"Это теперь не просто слова, а привычное явление. Мы и так шли к онлайну семимильными шагами, пандемия просто многократно ускорила этот процесс. Вспять его уже не повернуть, это тренд, который сохранится", – прогнозирует Осадчий.

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