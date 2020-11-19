Врач рассказал о влиянии мата на здоровье

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Невролог Александр Будик рассказал в эфире радио Sputnik о последствиях для организма, которые могут принести матерные слова.

По мнению специалиста, брань воспринимается нашей центральной нервной системой как агрессия и организм переходит в состояние стресса. В нем человек даже может не заметить сильную головную боль. Этим врач объясняет тот факт, что несколько крепких словечек иногда помогают нам перенести боль или какую-то неприятность.

"К примеру, боксеры на ринге продолжают сражаться даже с серьезными травмами. Дело в том, что восприятие боли изменяет высокий уровень гормонов стресса. Схожая аналогия проводится с использованием ненормативной лексики. Когда человек использует такие слова, уровень восприятия боли изменяется", – рассказал эксперт.

Врач отмечает, что при регулярном употреблении матерных слов наш организм будет практически постоянно находиться в состоянии стресса. Это увеличит нагрузку на сердечно-сосудистую, нервную и другие системы. Эксперт также рекомендует гасить боль не бранными словами, а простым отвлечением внимания.

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