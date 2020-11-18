Жительницу Казани оштрафовали за нецензурную брань в WhatsApp

Фото: ТАСС/Zuma
Жительница Казани получила штраф в размере 1 000 рублей за нецензурную брань в общем чате в WhatsApp. Об этом сообщает издание "Казанский репортер".
Женщина рассказала, что конфликт в беседе возник при обсуждении перехода от управляющей компании в ТСЖ. В дискуссии участвовали 20 человек.
"Один из них и написал на меня заявление в прокуратуру", – поделилась жительница Казани.
Она рассказала, что нецензурное обращение было допущено в адрес мужчины по имени Ленар, которого в чате не было. Мировым судом было вынесено решение о штрафной санкции, Советский районный суд Казани утвердил его.
"Судья сама сказала: "У меня в практике это первое такое дело". Мол, не знала, как быть, и заседание несколько раз откладывалось", – поделилась женщина.
Кроме того, жительница Казани сообщила, что планирует обжаловать данное решение в Верховном суде Татарстана.
Ранее стало известно, что в Twitter появилась новая функция "флитов" (Fleets) – сообщений, которые будут исчезать через 24 часа после публикации. Работать "флиты" будут так же, как и обычные публикации, то есть их можно сопроводить любым текстом, не нарушающим правила сайта, и медиаконтентом.
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