Жительницу Казани оштрафовали за нецензурную брань в WhatsApp

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Жительница Казани получила штраф в размере 1 000 рублей за нецензурную брань в общем чате в WhatsApp. Об этом сообщает издание "Казанский репортер".

Женщина рассказала, что конфликт в беседе возник при обсуждении перехода от управляющей компании в ТСЖ. В дискуссии участвовали 20 человек.

"Один из них и написал на меня заявление в прокуратуру", – поделилась жительница Казани.

Она рассказала, что нецензурное обращение было допущено в адрес мужчины по имени Ленар, которого в чате не было. Мировым судом было вынесено решение о штрафной санкции, Советский районный суд Казани утвердил его.

"Судья сама сказала: "У меня в практике это первое такое дело". Мол, не знала, как быть, и заседание несколько раз откладывалось", – поделилась женщина.

Кроме того, жительница Казани сообщила, что планирует обжаловать данное решение в Верховном суде Татарстана.

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