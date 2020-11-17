В Сочи мужчина до смерти избил гостя за испачканную одежду сына

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уголовное дело возбудили против жителя Сочи, который до смерти избил гостя за испачканную одежду сына, сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, инцидент произошел 30 октября. 45-летний житель Сочи пришел в гости к знакомому, они выпили и поссорились из-за того, что гость испачкал одежду малолетнего сына хозяина дома. Во время конфликта обвиняемый не менее пяти раз ударил оппонента руками по голове.

После этого потерпевший ушел домой. По дороге ему стало хуже. Местные жители вызвали скорую помощь,

и прибывшие врачи госпитализировали мужчину. Днем 5 ноября он скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, которого подозревают в истязании четырехлетней опекаемой им девочки. В правоохранительных органах сообщили, что уголовное дело рассматривается по статьям "Истязание" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".