Бастрыкин поручил доложить о расследовании дел об истязании девочки и пенсионерки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании ряда происшествий и решениях, принятых по ним. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В СК отметили, что московские следователи расследуют дело об истязании в семье четырехлетней приемной девочки. Также в ведомстве сообщили о том, что СМИ опубликовали информацию об истязании 90-летней пожилой женщины.

"Перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по Москве для дальнейшего расследования", – сообщили в СК.

Бастрыкин дал главам управлений поручение детально изучить все обстоятельства и доложить ему о процессуальных проверках и расследовании дел, касающихся данных происшествий.

Ранее в Москве задержали женщину, которая, работая сиделкой, истязала свою 90-летнюю подопечную. 42-летняя женщина долгое время систематически избивала пенсионерку, которая находилась в беспомощном состоянии и не могла попросить о помощи. Возбуждено уголовное дело по статье об истязании.

Также стало известно, что в Москве задержали мужчину, которого подозревают в истязании 4-летней опекаемой им девочки. Сотрудники детского сада, куда ходил ребенок, обратились в полицию, обнаружив на теле ссадины. Жена подозреваемого отстранена от опекунства.