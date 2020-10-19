Женщину, чей муж подозревается в истязании девочки, отстранили от опекунства

16:01
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Женщину, муж которой подозревается в истязании 4-летней приемной дочери, отстранили от опекунства, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"В настоящее время она отстранена от обязанностей опекуна", – заявили в ведомстве.
Сообщается, что женщина привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Ранее был задержан мужчина, опекавший 4-летнюю дочь. Он обвиняется в истязании девочки. Задержание произвели после обращения сотрудников детского сада, куда ходил ребенок.
Они рассказали, что на ней были ссадины. По ее словам, повреждения нанес один из приемных родителей. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статьям 117 ("Истязание") и 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").
Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства. Они будут оценены согласно статье 293 УК РФ ("Халатность"). Это связано с тем, что опекунство было оформлено в рамках трехстороннего договора между опекуном, отделом соцзащиты населения и Центром социальной помощи семье и детям "Диалог".
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