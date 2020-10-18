СК возбудил дело по факту возможного истязания маленькой девочки

17:58
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственные органы ГСУ СК РФ по Москве возбудили уголовное дело в связи с возможным истязанием маленькой девочки на северо-востоке Москвы. Об этом рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.
Она отметила, что дело возбуждено по статье 117 УК РФ ("Истязание") и части 1 статьи 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").
Отмечается, что ранее, 16 октября, сотрудники садика в Бутырском районе столицы, куда ходит четырехлетняя девочка, обнаружили на ее теле множественные ссадины. Ребенок рассказала, что они появились из-за одного из родителей.
Сразу после этого сотрудники детского сада сообщили данную информацию в полицию. Девочку доставили в больницу для медицинского обследования.
"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, также следователи проверят жилищные условия ребенка и исполнение обязанностей по его воспитанию", – приводит Агентство "Москва" слова Ивановой.
Ранее следственный комитет организовал проверку после падения детей с эскалатора в торговом центре на юге Москвы.
Так, девочка пыталась поставить на эскалатор коляску с ребенком, но не справилась и упала вместе с ней вниз. Дети получили различные травмы.
Двое детей упали с эскалатора в торговом центре Москвы
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