Двое детей упали с эскалатора в столичном торговом центре

Двое детей упали с эскалатора в торговом центре

Девочка уронила коляску с братом с эскалатора в столичном торговом центре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошел в торговом центре "Мегаполис". Он рассказал, что девочка уронила коляску, в которой находился ее брат, во время спуска с эскалатора.

Сообщается, что дети получили травмы. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства инцидента.

В августе сообщалось, что в результате обрушения плиты на конюшне под Владимиром погибла девочка и пострадали два мальчика.