Девочка погибла при обрушении плиты на конюшне под Владимиром

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Девочка погибла и два мальчика пострадали после обрушения плиты на заброшенной конюшне, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел около 14:00 24 августа. По предварительным данным, несовершеннолетние гуляли на конюшне, когда на них обрушилась плита перекрытия.

Под тяжестью строительных материалов 12-летняя девочка погибла на месте происшествия, мальчики 12 и 13 лет госпитализированы с травмами.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе собственника заброшенного объекта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее двое рабочих получили травмы при падении люльки с пятого этажа на стройке жилого дома в ТиНАО. Инцидент произошел по адресу поселение Воскресенское, дом 21. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.