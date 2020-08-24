Девочка погибла при обрушении плиты на конюшне под Владимиром

16:36
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Девочка погибла и два мальчика пострадали после обрушения плиты на заброшенной конюшне, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел около 14:00 24 августа. По предварительным данным, несовершеннолетние гуляли на конюшне, когда на них обрушилась плита перекрытия.
Под тяжестью строительных материалов 12-летняя девочка погибла на месте происшествия, мальчики 12 и 13 лет госпитализированы с травмами.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе собственника заброшенного объекта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее двое рабочих получили травмы при падении люльки с пятого этажа на стройке жилого дома в ТиНАО. Инцидент произошел по адресу поселение Воскресенское, дом 21. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.
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