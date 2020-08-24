Двое рабочих пострадали при падении люльки на стройке в ТиНАО

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Двое рабочих получили травмы при падении люльки с пятого этажа на стройке жилого дома в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, инцидент произошел по адресу поселение Воскресенское, дом 21.

"Пострадали два человека", – сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших доставили в медицинское учреждение.

В начале мая обрушение строительных лесов случилось на Расстанной улице в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в строящемся 11-этажном здании.

При ЧП во Фрунзенском районе пострадали пять человек, один человек погиб. Погибшим был гражданин 1987 года рождения.

