Строительные леса упали на автомобили в Москве

Фото: телеканал Москва 24

Строительные леса рухнули на припаркованные автомобили возле административного здания в Москве. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб города.

"Обрушение строительных лесов на площади 30 квадратных метров возле пятиэтажного административного здания", – рассказал источник.

Он отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. Кроме того, отсутствует угроза дальнейшего обрушения конструкции.

"Пострадали два припаркованных легковых автомобиля", – отметил представитель экстренных служб.

Уточняется, что инцидент произошел на 1-й Тверской-Ямской улице у 18-го дома.

Ранее мужчина упал на крышу автомобиля с 17 этажа. Инцидент произошел в Москве на Синявской улице.