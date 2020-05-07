Один человек погиб при обрушении строительных лесов в Петербурге

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Обрушение строительных лесов произошло на Расстанной улице в Санкт-Петербурге. В результате происшествия один человек погиб, заявил ТАСС источник в экстренных службах.

При ЧП во Фрунзенском районе, согласно предварительным данным, пострадали пять человек. Причина происшествия в настоящий момент выясняется.

Согласно информации ГУ МЧС, обрушение лесов произошло в строящемся 11-этажном здании. Погибший 1987 года рождения.

Люди, пострадавшие при ЧП, были доставлены в больницу. Двое из них в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней степени тяжести. Начата проверка в связи с инцидентом.

В конце января стало известно, что при демонтаже крыши на стадионе в Санкт-Петербурге погиб рабочий.

