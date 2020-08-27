Водитель в Екатеринбурге сбил на переходе четверых детей

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Водитель в Екатеринбурге сбил на пешеходном переходе четверых детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление госавтоинспекции.

Авария произошла около 11:00 по московскому времени у дома 16 на улице Бахчиванджи. По предварительным данным, 58-летний водитель за рулем машины Renault Sandero сбил детей при движении от поселка Арамиль в сторону поселка Исток.

В результате пострадали две девочки семи лет и девяти лет, а также два мальчика четырех и 14 лет. Они доставлены в детское лечебное учреждение с черепно-мозговыми травмами, ушибами и ссадинами.

В ГИБДД сообщили, что водитель 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Чаще всего ему поступали постановления за нарушения скоростного режима.

Накануне в Черноземельском районе Калмыкии столкнулись автобус и "КамАЗ". В результате аварии три человека погибли, еще пять человек получили травмы разной степени тяжести.

