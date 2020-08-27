Водитель в Екатеринбурге сбил на переходе четверых детей

16:48
Фото: vk.com/a66autoekb
Водитель в Екатеринбурге сбил на пешеходном переходе четверых детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление госавтоинспекции.
Авария произошла около 11:00 по московскому времени у дома 16 на улице Бахчиванджи. По предварительным данным, 58-летний водитель за рулем машины Renault Sandero сбил детей при движении от поселка Арамиль в сторону поселка Исток.
В результате пострадали две девочки семи лет и девяти лет, а также два мальчика четырех и 14 лет. Они доставлены в детское лечебное учреждение с черепно-мозговыми травмами, ушибами и ссадинами.
В ГИБДД сообщили, что водитель 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Чаще всего ему поступали постановления за нарушения скоростного режима.
Накануне в Черноземельском районе Калмыкии столкнулись автобус и "КамАЗ". В результате аварии три человека погибли, еще пять человек получили травмы разной степени тяжести.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: