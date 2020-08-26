В ДТП с автобусом в Калмыкии погибли три человека

Фото: ГУ МЧС России по Республике Калмыкия

Три человека погибли в результате столкновения автобуса с "Камазом" в Черноземельском районе Калмыкии. ДТП с автобусом сообщением Махачкала-Москва произошло в ночь на среду, заявили ТАСС представители республиканского ГУ МВД.

Всего в салоне транспортного средства находились 45 человек, четверо пострадавших получили легкие травмы, еще один – травмы средней степени тяжести.

"Скончались трое пассажиров автобуса, жителей Республики Дагестан – один мужчина, а также две женщины 1986 и 1998 года рождения", – сообщили в пресс-службе ведомства. По факту ДТП проводится проверка.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции. Причина аварии в настоящий момент выясняется.

Ранее на 103-м километре МКАД сгорел грузовой автомобиль. Информация о пожаре поступила в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по городу 26 августа в 6:28.