В ДТП с автобусом в Калмыкии погибли три человека

09:16
Фото: ГУ МЧС России по Республике Калмыкия
Три человека погибли в результате столкновения автобуса с "Камазом" в Черноземельском районе Калмыкии. ДТП с автобусом сообщением Махачкала-Москва произошло в ночь на среду, заявили ТАСС представители республиканского ГУ МВД.
Всего в салоне транспортного средства находились 45 человек, четверо пострадавших получили легкие травмы, еще один – травмы средней степени тяжести.
"Скончались трое пассажиров автобуса, жителей Республики Дагестан – один мужчина, а также две женщины 1986 и 1998 года рождения", – сообщили в пресс-службе ведомства. По факту ДТП проводится проверка.
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции. Причина аварии в настоящий момент выясняется.
Ранее на 103-м километре МКАД сгорел грузовой автомобиль. Информация о пожаре поступила в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по городу 26 августа в 6:28.
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