В Подмосковье водитель сбил двух 8-летних девочек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В подмосковном Ступине водитель легкового автомобиля сбил двух 8-летних девочек, переходивших дорогу, они госпитализированы с различными травмами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московской области.

"Вечером 11 августа на улице Горького в Ступине водитель автомобиля Renault совершил наезд на двух 8-летних девочек, переходивших дорогу", – говорится в сообщении.

По данным полиции Московской области, девочки перебегали дорогу вне зоны пешеходного перехода. По факту произошедшего была инициирована проверка.

Ранее сообщалось, что женщина и ее двое детей попали под колеса машины в Приморье. Авария произошла в селе Андреевка Хасанского района. Там столкнулись машины Toyota Prius и Toyota Ipsum. За несколько секунд до столкновения водитель последнего авто снизил скорость при приближении к пешеходам, идущим вдоль проезжей части по ходу движения машин.

По данным правоохранителей, водитель Toyota Prius, устроивший ДТП, неоднократно привлекался к административной ответственности за несоблюдение скоростного режима и отказ проходить освидетельствования на состояние опьянения.