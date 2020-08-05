В Екатеринбурге такси трижды перевернулось в воздухе

15:20
В Екатеринбурге автомобиль такси на полной скорости вылетел на парковку аэропорта Кольцово, несколько раз перевернувшись в воздухе. Видео инцидента распространилось в интернете.
Авария произошла вечером во вторник, 4 августа. По словам пассажира, по городу водитель ехал с обычной скоростью, но, когда выехал на Кольцовский тракт, решил разогнаться.
В ГИБДД уточнили, что в момент ДТП скорость Volkswagen Polo превышала 140 километров в час. Автомобиль сначала врезался в бордюр, затем его отбросило в дерево. После вылета на парковку машина несколько раз перевернулась в воздухе.
Разлетевшимися частями Volkswagen были повреждены соседние машины. 55-летнего таксиста доставили в больницу с переломом ноги. У пассажира диагностировали ушиб грудной клетки и черепно-мозговую травму, он также госпитализирован.
Ранее в Подмосковье произошла авария с участием грузовика и двух легковушек. Машины столкнулись на 29-м километре дороги М4 "Дон". В результате происшествия погиб человек, еще один получил травмы.
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