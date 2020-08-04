Один человек погиб в ДТП с участием грузовика в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Авария с участием грузовика и двух легковых машин произошла в Подмосковье. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Столкновения автомобилей произошло около 04:00 на 29-м километре дороги М4 "Дон". В результате происшествия один человек погиб и один пострадал.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии.

Ночью авария случилась в районе дома номер 3 по улице Зюзинской. Водитель легкового автомобиля Subaru сбил женщину, ее госпитализировали.

Накануне рейсовый автобус врезался в отбойник в подмосковном Солнечногорске. Травмы получили три человека. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

