Водитель легковушки сбил женщину на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП случилось на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

По данным ведомства, водитель легкового автомобиля Subaru сбил женщину.

"Она (пострадавшая. – Прим. Ред.) госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает", – отметили в пресс-службе.

Отмечается, что водитель с места происшествия не скрывался.

В ведомстве добавили, что ДТП случилось в районе дома номер 3 по улице Зюзинская. На месте работают сотрудники полиции.

Ранее водитель сбил двух пешеходов на Третьем транспортном кольце на юге столицы. Пострадавшие в результате аварии были доставлены в больницу.