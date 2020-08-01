Водитель сбил двух пешеходов на ТТК на юге столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Третьем транспортном кольце города водитель сбил пешеходов. Причина аварии выясняется, заявили Агентству "Москва" представители столичного управления МВД РФ.

"На ТТК в районе дома 23 по 5-му Донскому проезду водитель легкового автомобиля марки Mini Cooper совершил наезд на двух пешеходов, которые по предварительной информации перебегали проезжую часть в неположенном месте", – говорится в заявлении ведомства.

Люди, пострадавшие в результате аварии, были доставлены в больницу. На место дорожного инцидента прибыли оперативные службы, начата проверка. Начат опрос водителя иномарки, сбившего людей.

Ранее движение по МКАД в районе Балашихи восстановили после аварии. Причина аварии на Московской кольцевой автомобильной дороге сейчас неизвестна.