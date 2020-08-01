Движение по МКАД в районе Балашихи восстановили после аварии

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение по МКАД в районе подмосковного города Балашиха временно было осложнено из-за аварии с участием пяти автомобилей. Движение уже восстановлено, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Аварийные авто переместили на обочину. Движение восстановлено", – заявили в Дептрансе. Ранее говорилось, что ДТП произошло на 18-м километре магистрали в левом и среднем рядах. Причина аварии на Московской кольцевой автомобильной дороге сейчас неизвестна.

Данных о том, пострадал ли кто-то в результате происшествия, пока нет.

Ранее стало известно, что в результате ДТП в Севастополе пострадали 14 человек. Согласно информации МВД России по городу, водитель машины Mercedes врезался в автобус, который ехал впереди. В МВД подтвердили, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.