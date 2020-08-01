В результате ДТП в Севастополе пострадали 14 человек

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14 человек пострадали в аварии с участием автобуса и легкового автомобиля в Севастополе. Людей, находящихся в тяжелом состоянии, среди пострадавших нет, приводит ТАСС заявление департамента здравоохранения.

"Пострадали 14 человек, тяжелых нет. По медицинской части все отработали", – уточнил директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

Согласно информации МВД России по городу, водитель машины Mercedes врезался в автобус, который ехал впереди. В правоохранительных органах заявили, что в результате дорожного инцидента пострадали восемь взрослых и шестеро детей.

Водитель иномарки находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, подтвердили в МВД. "В отношении него составили протокол, материалы будут направлены в суд для лишения его водительских прав", – добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что три человека погибли в ДТП на МКАД в Москве. Столкновение двух автомобилей произошло на 98-м километре МКАД, движение в районе аварии было затруднено.