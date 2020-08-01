Три человека погибли в ДТП на МКАД в Москве

14:56
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Авария произошла на МКАД в районе национального парка "Лосиный остров". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.
Столкновение двух автомобилей произошло на 98-м километре МКАД. В результате аварии погибли три человека. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства аварии.
В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города уточнили, что на участке осуществляется проезд по трем полосам из пяти. На внешней стороне МКАД образовался серьезный затор.
Утром две легковые машины столкнулись на трассе в районе подмосковного Клина. При столкновении пострадали семь человек, в том числе трое детей. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Накануне на Щелковском шоссе в районе дома 100 случилась авария, в результате которой пострадал один ребенок. Из-за дорожного инцидента было перекрыто две полосы из трех по улице 16-й Парковой.
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