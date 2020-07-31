Годовалый ребенок пострадал в ДТП с "Газелью" на Щелковском шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Щелковском шоссе в районе дома 100 произошла авария. В результате ДТП пострадал один ребенок, об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram.

"Газель" столкнулась с легковым автомобилем. Пострадал маленький ребенок", – говорится в сообщении ведомства. Из-за дорожного инцидента перекрыто две полосы из трех по улице 16-й Парковой. Причина аварии сейчас неизвестна.

Ранее один человек погиб в ДТП с четырьмя автомобилями на МКАД. Авария случилась на 20-м километре кольцевой автодороги в районе Бесединского шоссе.

Кроме того, один человек погиб в столкновении легкого автомобиля и грузовика в Ногинском районе Московской области.