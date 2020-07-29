Восемь человек пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы

09:48
Фото: mobrep.ru
В аварии с участием рейсового автобуса на юго-востоке Москвы пострадали восемь человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).
"Всего в ДТП пострадали восемь человек. Из них пятеро были госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.
Авария произошла около 06:10 на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы. Водитель "Газели" двигался с превышением скорости и, проехав на красный сигнал светофора, столкнулся с автобусом № 209, пересекавшим перекресток.
В пресс-службе департамента транспорта сообщили, что водитель "Газели" двигался со скоростью 87 километров в час при разрешенных 60 километров в час.
В Дептрансе предполагают, что водитель автомобиля мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ведомства также рассказали, что за рулем автобуса находился водитель с 40-летним стажем вождения. В этот день на маршруте он отработал только два часа.
Из-за аварии движение по Рязанскому проспекту было ограничено до одного ряда в сторону центра.
Стали известны подробности ДТП с "Газелью" и автобусом
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