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Происшествия

09:48

Восемь человек пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы

происшествия ДТП

Фото: mobrep.ru

В аварии с участием рейсового автобуса на юго-востоке Москвы пострадали восемь человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

"Всего в ДТП пострадали восемь человек. Из них пятеро были госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Авария произошла около 06:10 на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы. Водитель "Газели" двигался с превышением скорости и, проехав на красный сигнал светофора, столкнулся с автобусом № 209, пересекавшим перекресток.

В пресс-службе департамента транспорта сообщили, что водитель "Газели" двигался со скоростью 87 километров в час при разрешенных 60 километров в час.

В Дептрансе предполагают, что водитель автомобиля мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ведомства также рассказали, что за рулем автобуса находился водитель с 40-летним стажем вождения. В этот день на маршруте он отработал только два часа.

Из-за аварии движение по Рязанскому проспекту было ограничено до одного ряда в сторону центра.

Стали известны подробности ДТП с "Газелью" и автобусом

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