Водитель столкнувшейся с автобусом "Газели" превысил разрешенную скорость

Фото: скриншот видео телеграм-канала Московские новости



Водитель "Газели", которая столкнулась с автобусом на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы в Москве, двигался со скоростью 87 м/ч при разрешенных 60 км/ч, сообщили в официальном телеграм-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

По предварительным данным, в автобусе погиб один человек, 4 пострадали, также два пострадавших были в "Газели".

"Из-за аварии движение по Рязанскому проспекту ограничено до одного ряда в сторону центра, перекрыто два ряда из трех. Также осложнено движение по Ташкентской улице", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для объезда можно использовать Волгоградский проспект или СВХ.

Авария произошла около 06:10 на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы. Водитель "Газели" двигался с превышением скорости и, проехав на красный сигнал светофора, столкнулся с автобусом № 209, пересекавшим перекресток.

Имеются подозрения на то, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.