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Происшествия

07:47

Стали известны подробности ДТП с "Газелью" и автобусом

происшествия ДТП

Видео: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В ДТП с участием "Газели" и автобуса на юго-востоке Москвы погиб человек, еще шестеро пострадали, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

По данным ведомства, авария произошла около 06:10 на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы. Предварительно, водитель грузовика двигался с превышением скорости и, проехав на красный сигнал светофора, столкнулся с автобусом № 209, пересекавшим перекресток.

Есть подозрения, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. В Дептрансе также рассказали, что за рулем автобуса находился водитель с 40-летним стажем вождения. В этот день на маршруте он отработал только два часа.

Уточняется, что в автобусе погиб один человек и четверо пострадали. Погибшая – женщина 30–35 лет. В "Газели" пострадали два человека. На месте работают оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что движение в районе аварии затруднено. Также говорилось о восьми пострадавших.

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