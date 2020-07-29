Движение по Рязанскому проспекту ограничено из-за ДТП

Движение транспорта ограничено по Рязанскому проспекту из-за ДТП с участием автобуса и "Газели", сообщает пресс-служба Дептранса.

Уточняется, что проехать можно лишь по одному ряду в сторону центра. Перекрыто два из трех рядов. Для объезда перекрытого участка можно использовать Северо-Восточную хорду или Волгоградский проспект.

Помимо этого, движение осложнено по улице Ташкентской в сторону Рязанского проспекта.

Авария произошла около 06:10 на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы. Водитель "Газели" двигался с превышением скорости и, проехав на красный сигнал светофора, столкнулся с автобусом № 209, пересекавшим перекресток.

По предварительным данным, водитель автомобиля мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. В Дептрансе также рассказали, что за рулем автобуса находился водитель с 40-летним стажем вождения. В этот день на маршруте он отработал только два часа.

В результате аварии погибла пассажирка автобуса, еще шестеро пострадали – четверо в автобусе, двое – в "Газели".