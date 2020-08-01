В МЧС рассказали, как избежать аварии

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Специалисты МЧС напомнили водителям, что превышение скорости и управление машиной в состоянии алкогольного опьянения в большинстве случаев приводят к ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Часто люди попадают в аварию не по своей вине. От этого не застрахован никто. Большое количество аварий связано с беспечностью и неправильным поведением на дороге", – отмечают спасатели.
В министерстве рекомендовали при движении по дороге быть предельно внимательными и использовать периферийное зрение для контролирования ситуации на соседних рядах трассы.
"Смотрите в зеркало заднего вида, оценивайте скорость автомашин, идущих позади. Это поможет не только не уснуть за рулем, но в случае опасности быстро предпринять действия, чтобы избежать столкновения", – советует ведомство.
В МЧС напомнили водителям о "слепых" зонах, когда водители двигаются параллельно друг другу и теряют из виду другой автомобиль. Во всех случаях автомобилисты не должны забывать и о ремнях безопасности, подчеркнули в министерстве.
Водителей также призывают не использовать без необходимости звуковой сигнал, не употреблять за рулем еду и напитки и стараться пропускать автомобили, которые едут за машиной с более высокой скоростью.
"Помните, что, не уступая дорогу, вы провоцируете другого водителя на агрессивное вождение и на необдуманные действия, что может стать причиной аварии", – подчеркнули спасатели.
Ранее эксперты дали рекомендации по избежанию проблем при приобретении автомобиля с пробегом. Они обратили внимание, что большинство методов обмана покупателей основаны на искажении реальной истории автомобиля.
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